14 Tote bei Schießerei in Bar in Südafrika

14 Tote bei Schie├čerei in Bar in S├╝dafrika

In der Nacht zum Sonntag kam es in einem Vorort von Johannesburg zu einer Schie├čerei mit mindestens 14 Toten. Drei weitere Menschen sind im kritischen Zustand, teilte Elias Mawela von der s├╝dafrikanischen Polizei mit. Die Gewalttat ereignete sich in der Nomzamo Tavern in Soweto. Die Beamten h├Ątten am Tatort zw├Âlf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien sp├Ąter ihren Verletzungen erlegen.