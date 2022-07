EU präzisiert Sanktionsregeln nach Streit um Kaliningrad

Die EU-Kommission hat nach Protesten und Drohungen aus Moskau neue Leitlinien zum Transitverkehr zwischen Russland und dessen Ostsee-Exklave Kaliningrad erstellt. Russland darf demnach auf der Sanktionsliste stehende zivile G├╝ter per Bahn ohne gro├če Einschr├Ąnkungen durch das EU-Land Litauen bringen. Untersagt sind nach dem am Mittwoch ver├Âffentlichten Dokument allerdings weiterhin Stra├čentransporte von russischen Speditionen durch EU-Territorium. Zudem d├╝rfen auch per Bahn keine G├╝ter transportiert werden, die auch milit├Ąrisch genutzt werden k├Ânnen.

Die Regierung in Moskau hatte Litauen zuvor vorgeworfen, den Warenverkehr zwischen Russland und Kaliningrad in unzul├Ąssiger Weise zu beschr├Ąnken. Die Exklave um das ehemalige K├Ânigsberg liegt zwischen den EU-Staaten Litauen und Polen . Sie ist nur etwa 500 Kilometer von Berlin , aber mehr als 1.000 Kilometer von Moskau entfernt. Streitpunkt sind auf EU-Sanktionslisten stehende Waren, darunter Eisen- und Stahlerzeugnisse, aber auch D├╝ngemittel, Holz und Zement.

Zu dem Transport von zivilen G├╝tern per Bahn h├Ąlt die EU-Kommission in ihren Leitlinien nach dpa-Informationen fest, dass diese nur in den bislang ├╝blichen Mengen bef├Ârdert werden d├╝rfen. Dazu soll es auch weiterhin zielgerichtete und effektive Kontrollen geben. Wenn auff├Ąllt, dass gr├Â├čere Mengen an Waren als ├╝blich transportiert werden, m├╝ssen diese den Leitlinien zufolge aufgehalten werden. Damit soll verhindert werden, dass Russland auf Sanktionslisten stehende G├╝ter ├╝ber Kaliningrad in andere L├Ąnder transportiert und so Strafma├čnahmen umgeht.