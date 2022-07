Italien: Fünf Sterne boykottieren Vertrauensvotum der Regierung

Die an der Koalition beteiligte F├╝nf-Sterne-Partei in Italien hat bei einer Vertrauensabstimmung den Saal verlassen. H├Ąlt Regierungschef Draghi Wort, m├╝sste er zur├╝cktreten.

In Italien droht ein Zusammenbruch der Regierung von Ministerpr├Ąsident Mario Draghi. Am Donnerstag blieb die an der Koalition beteiligte F├╝nf-Sterne-Bewegung (M5S) einer Vertrauensabstimmung im Senat fern. Damit h├Ąngt das Schicksal des Regierungsb├╝ndnisses am seidenen Faden. Regierungschef Draghi hat mehrfach betont, dass er ohne die F├╝nf-Sterne-Bewegung keine Zukunft f├╝r seine Einheitsregierung sieht.