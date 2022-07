USA ziehen Botschaftspersonal aus Mali teilweise ab – "Kabul Airport reloaded?"

USA ziehen Diplomaten ab Kommt es in Mali zum nächsten Evakuierungs-Chaos? Von t-online , dpa , mm Aktualisiert am 30.07.2022 - 16:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Einsatzkräfte der UN-Friedensmission Minusma in Mali (Archiv): Die Sicherheitslage in dem Land hat sich verschlechtert. (Quelle: Nicolas Remene/imago images)

Islamistische Rebellen sind in Mali auf dem Vormarsch, die USA reduzieren nun ihr Botschaftspersonal. Das weckt Erinnerungen an Ereignisse in Afghanistan.

In Folge zunehmender Terrorgefahr wollen die USA ihr Botschaftspersonal im westafrikanischen Krisenstaat Mali deutlich reduzieren. Für Regierungsmitarbeiter und Familienmitglieder, die nicht für Notfälle zuständig sind, sei die Ausreise angeordnet worden, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Grund sei ein erhöhtes Risiko von Terroranschlägen in von Menschen aus dem Westen besuchten Gebieten.

Der Teilabzug des US-Botschaftspersonals aus Mali weckt Erinnerungen an den hektischen Truppenrückzug aus Kabul Ende August vergangenen Jahres. Das Außenministerium unterstreicht in der Mitteilung, dass die Botschaft in Mali den Schutz von US-Bürgern im Land nur begrenzt gewährleisten könne. In Reaktion auf die Mitteilung erinnerte unter anderem Militärexperte Carlo Masala an die chaotischen Szenen am Flughafen in Kabul vor knapp einem Jahr.

66 Tote bei Anschlägen auf Militärposten

Die Sicherheitslage in Mali hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Bei Anschlägen auf zwei Militärposten in den Städten Sokolo und Kalumba im Zentrum des Landes sind am Mittwoch sind 66 Menschen getötet wurden, darunter drei Zivilisten. In der Woche zuvor hatten mutmaßliche Extremisten bereits einen Stützpunkt außerhalb der Hauptstadt Bamako angegriffen.