Abtrünniger Putin-Berater liegt mit seltener Krankheit auf Intensivstation

Er gilt als der hochrangigste Abtrünnige der Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin : Nun liegt der Ex-Politiker und Ökonom Anatoli Tschubais offenbar mit Symptomen einer schweren Nervenkrankheit in einem italienischen Krankenhaus. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, wird der 67-Jährige "nach plötzlicher Krankheit" auf einer Intensivstation in Olbia auf der Insel Sardinien behandelt. Tschubais hatte im März 2022 seine Ämter niedergelegt und Russland bis auf Weiteres verlassen.

Zuerst hatte die russisch-israelische TV-Moderatorin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak in ihrem Telegram-Kanal über den Fall berichtet. Demnach sei Tschubais auf eine Intensivstation eingeliefert worden, nachdem sich ein Taubheitsgefühl in Armen und Beinen ausgebreitet hatte. Im Krankenhaus sei dann das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert worden – eine neurologische Erkrankung, die in schweren Fällen zu Lähmungen führen kann.

Für den Verdacht der Vergiftung fehlen die Belege

Die plötzliche Erkrankung mit neurologischen Symptomen weckt Erinnerungen an Fälle, in denen russische Oppositionelle Opfer von mutmaßlichen Giftanschlägen durch russische Geheimdienste wurden. Der prominenteste Fall war Alexei Nawalny, der 2020 monatelang in einem deutschen Krankenhaus behandelt wurde und derzeit in einem russischen Straflager inhaftiert ist. Bei Nawalny wurde das Nervengift Nowitschok nachgewiesen – ein Wirkstoff, der auch 2018 im Körper des der Spionage beschuldigten Sergej Skripal und seiner Tochter gefunden wurde. Trotz schwer belastender Indizien streitet der Kreml bis heute jegliche Beteiligung an den Giftanschlägen ab.