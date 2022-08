Nordkorea feuert zwei Marschflugkörper ab

Einen Tag nach dem Beginn gemeinsamer Militärübungen von Südkorea und den USA hat Nordkorea zwei Marschflugkörper abgefeuert. Sie seien am frühen Mittwoch in der im Westen gelegenen Stadt Onchon gestartet worden, verlautete aus südkoreanischen Militärkreisen. Die beiden mutmaßlichen Lenkflugkörper seien in Richtung Gelbes Meer geflogen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Zunächst war unklar, wie weit sie flogen.