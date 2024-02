Umfrage unter EU-Bürgern EU-Beitritt der Ukraine? Deutsche nehmen eine Sonderrolle ein Von dpa 14.02.2024 - 16:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er führt sein Land seit fast zwei Jahren durch einen Angriffskrieg Russlands. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Eine EU-weite Studie zeigt, dass die Mehrheit der EU-Bürger die Ukraine in die EU aufnehmen wollen. Die Deutschen allerdings sehen das anders.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen ist gegen einen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union (EU). 52 Prozent sprechen sich laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Bertelsmann Stiftung dagegen aus. EU-weit liegt der Zuspruch dagegen bei 60 Prozent. Deutschland nimmt damit in den EU-Ländern eine Sonderrolle ein.

Der Europäische Rat hatte im Dezember beschlossen, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Diese wird derzeit von Beobachtern vor allem als ein symbolischer Schritt gewertet, denn bis es zu einer tatsächlichen Aufnahme in die EU kommt, könnte es noch Jahre dauern.

Gemeinsame Verteidigungspolitik der EU

Bei der Frage, ob die EU eine gemeinsame Verteidigungspolitik braucht, ist die Meinung in Deutschland fast deckungsgleich mit dem EU-weiten Ergebnis. In Deutschland antworten 86 Prozent der Befragten mit Ja, EU-weit sind es 87 Prozent. Spanien (94 Prozent) und Italien (90) liegen deutlich darüber, in Frankreich liegt die Zustimmung mit 81 Prozent darunter.

"Die anstehenden Wahlen in den USA und in der EU sind für die Ukraine, aber auch für die europäische Sicherheitsordnung von entscheidender Bedeutung. Sollte es zu einem Regierungswechsel in den USA kommen, kommen auf Europa große sicherheitspolitische Unsicherheiten zu", sagte Isabell Hoffmann, Expertin der Bertelsmann Stiftung zum Ergebnis. Die EU-weit große Mehrheit für eine europäische Verteidigungspolitik unterstütze die politischen Entscheidungsträger in der EU, "die die dringend erforderliche Stärkung der eigenen Sicherheit entschieden angehen wollen", sagte Hoffmann.