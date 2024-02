Nur: Zum Schweigen brachten sie ihn nicht. Nawalny blieb eine feste Größe in Russland. Was er sagte, was er dachte, verbreitete sich bis nach Moskau in den heiligen Gral der Macht. Die Welt schien ihn vergessen zu haben, sie drehte sich weiter und immer weiter. Menschenblut floss in der Ukraine, in Israel, in Gaza.