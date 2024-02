Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Rätsel um Nawalnys Leiche Anwalt aus Leichenhalle "buchstäblich hinausgestoßen" Von afp 19.02.2024 - 09:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny ist tot. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Auch drei Tage nach dem Tod von Kremlgegner Nawalny wird seinen Angehörigen der Zugang zu seinem Leichnam verweigert. Eine Erklärung erhalten sie dafür nicht.

Familienangehörigen des in Haft ums Leben gekommenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ist den dritten Tag in Folge der Zugang zu seinem Leichnam verweigert worden. Das Team des Kremlkritikers erklärte am Montag, seine Mutter sei nicht in eine Leichenhalle gelassen worden, in der sich der Tote möglicherweise befindet. "Alexejs Mutter und seine Anwälte kamen am frühen Morgen zu der Leichenhalle. Es wurde ihnen nicht erlaubt, hineinzugehen", erklärte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch im Onlinedienst X.

Einer der Anwälte sei "buchstäblich hinausgestoßen" worden. Das Personal habe auf Anfrage keine Auskunft darüber erteilt, ob Nawalnys Leiche in der Halle gelagert werde, erklärte Jarmisch weiter. Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja hatte bereits am Samstag vergeblich die Leichenhalle in dem nordsibirischen Ort Salechard aufgesucht, um die sterblichen Überreste ihres Sohnes in Empfang zu nehmen.

Russische Behörden erklärten laut Jarmisch indes, dass die Ermittlungen zu Nawalnys Tod im Gefängnis verlängert worden seien. "Sie lügen, spielen auf Zeit und verheimlichen es nicht einmal", erklärte die Sprecherin.