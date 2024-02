Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Nach dem Tod Alexej Nawalnys stellt sich in Russland die Frage, wer seine Lücke in der Opposition füllen kann. Politologe Andreas Umland spricht im Interview über die Chancen von Nawalnys Frau und was ihn an Putins Gegnern verwundert.

Seine Frau hat schon angekündigt, sein Werk fortzusetzen: "Ich werde weiter für die Freiheit unseres Landes kämpfen", sagte Julia Nawalnaja in einer Videobotschaft zum Tod ihres Mannes Alexej Nawalny. Sie wirft der russischen Regierung vor, Nawalny vergiftet zu haben. Die russische Bevölkerung müsse nun jede Gelegenheit nutzen, um gegen Krieg, Korruption und Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Ob das ohne Nawalny ohne Weiteres möglich ist, bleibt aber unklar. Er galt als der wichtigste Oppositionelle des Landes und konnte auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung bauen. Zudem ist die russische Opposition zerstritten und Nawalny nicht der erste Gegner des Regimes, der mutmaßlich der staatlichen Unterdrückung zum Opfer gefallen ist.

"Kurioserweise wäre als Nachfolger jemand geeignet, der nicht mit Nawalny verbunden ist", erklärte der Osteuropa-Experte Andreas Umland im Interview mit t-online.

t-online: Herr Umland, Nawalnys Frau Julia hat angekündigt, die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Hat sie eine Chance?

Andreas Umland: Das bleibt abzuwarten. Eine ähnliche Situation gab es 2020 in Belarus. Die belarussische Regierung hatte den Oppositionspolitiker Sergej Tichanowski verhaften lassen. Seine Frau Swetlana ist mittlerweile bekannter als er. Nawalnys Witwe könnte also seinen Namen und ihre eigene große Bekanntheit nutzen. Sie könnte womöglich immer beliebter werden und dann ebenfalls ihrem Mann nachfolgen. Aber das ist schwer abzusehen.

(Quelle: imago stock&people/imago) Zur Person Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").

Gibt es in Nawalnys Antikorruptionsstiftung einen möglichen Nachfolger?

Es wird schwer, diese Lücke zu füllen. Nawalny war sowohl intelligent, politisch effektiv und beliebt in der russischen Bevölkerung – eine ganz seltene Kombination. Zudem war er tief in der Zivilgesellschaft verwurzelt und hatte eine breite Unterstützung im ganzen Land. Es gibt in der Stiftung zwar relativ prominente Persönlichkeiten, die die Stiftung fortführen könnten. Aber niemand von ihnen kann wirklich Nawalny ersetzen. Kurioserweise wäre als Nachfolger jemand geeignet, der nicht mit Nawalny verbunden ist.

Wen meinen Sie?

Der Oppositionelle Boris Nadeschdin hat ein gewisses gesellschaftliches und politisches Gewicht. Er eignet sich am ehesten als neuer Oppositionsführer, aber wahrscheinlich nur, falls das Regime stärker in die Kritik gerät.

Was unterscheidet Nadeschdin von Nawalny?

Nadeschdin gehört einem anderen Kreis von Oppositionellen an. Er ist auch zeitweise Teil der Schein-Opposition des Systems gewesen, er hat etwa mit Sergej Kirijenko zusammengearbeitet, der jetzt Teil des Regimes ist. Nadeschdin müsste daher auch innerhalb der Nawalny-Bewegung erstmal dafür kämpfen, von ihr akzeptiert zu werden.

Ist die russische Opposition also zerstritten?

Ja, das ist ihre Grundkrankheit. Im Grunde ist die Opposition schon seit der späten Sowjetunion zersplittert in verschiedene Zirkel, die oft miteinander im Streit liegen.

Nadeschdin hätte es also schwer?

Nadeschdin ist ein kleineres Kaliber als Nawalny. Aber er ist zumindest bekannt und hat große Unterstützung bei dieser Unterschriftensammlung für diese Pseudo-Präsidentschaftswahlen erhalten. Er wird aber von weiten Teilen gar nicht als Oppositioneller anerkannt, weil er zu nahe am Regime ist.

Warum gibt es in Russland so einen starken Fokus auf Einzelpersonen in der Opposition?

Ja, das ist eine weitere Grundkrankheit, nicht nur in Russland, sondern auch in vielen anderen postsowjetischen Ländern wie der Ukraine. Es gibt in diesen Ländern eine sehr starke Fixierung auf Einzelpersonen. Während der Jahrzehnte der Sowjetunion hat die Regierung die Zivilgesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft und die politische Gesellschaft vernichtet. Jetzt braucht es Zeit, bis sich Organisationen etablieren, die nicht nur Eintagsfliegen sind.

