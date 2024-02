Frankreichs Präsident Macron schließt Bodentruppen in der Ukraine nicht aus und stichelt gegen Olaf Scholz. So unrealistisch der französische Vorstoß ist: Macron hat dem deutschen Kanzler etwas voraus.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat es wieder getan. Das, was kaum ein anderer europäischer Staatschef so gut vermag wie er: Er haut einen raus – und alle Welt fragt sich, was er denn jetzt schon wieder damit meint.

Mal forderte er eine internationale Militärallianz gegen die Hamas, mal warnte er auf dem Höhepunkt des Ukraine-Krieges die Europäer davor, in der China-Politik zum "Mitläufer" der USA zu werden.

Der Debattendompteur Macron scheint dem Motto zu folgen: Hauptsache, es knallt. Am Montag, kurz vor Mitternacht, brach Macron auf der Ukraine-Konferenz in Paris erneut ein Tabu. "Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden", sagte Frankreichs Präsident auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit über 20 europäischen Staats- und Regierungschefs. "Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden."

Eigentlich wäre Scholz am Zug gewesen

Bislang galt in der Nato der Konsens: Keine eigenen Truppen in die Ukraine. So unrealistisch und riskant Macrons Vorschlag auch sein mag, der französische Staatschef zog damit erneut alle Aufmerksamkeit auf sich.

Dabei wäre eigentlich Olaf Scholz am Zug gewesen. Vor genau zwei Jahren hatte der deutsche Kanzler die Zeitenwende ausgerufen, die einen außen- und sicherheitspolitischen Epochenwechsel einläuten sollte. Es wäre ein günstiger Zeitpunkt gewesen, im schwierigen Kriegsjahr 2024 seine Rolle als europäischer "Leader" (so nannte ihn Selenskyj würdigend) zu bekräftigen.

Doch er ließ die Chance verstreichen, ja konterkarierte gar das Antreiber-Image, an dem er zuletzt so hart gearbeitet hatte. Immer wieder wies er die europäischen Partner auf ihre nachlassende Unterstützung hin, zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er wie ein Lehrer seine europäischen Schüler zu Hausaufgaben verdonnerte.

Scholz hatte das so systematisch verfolgt, dass selbst die Zeitenwende-Skeptiker in der SPD-Fraktion sich zurückhielten und neulich einem Ukraine-Antrag zustimmten, der durchzogen war von harter militärischer Sicherheitslogik, aber das Wort Diplomatie nur einmal enthielt.

Der Kanzler stellt sich selbst ein Bein

Doch Scholz stellte sich selbst ein Bein, indem er exakt einen Tag vor diesem historischen Tag in der Taurus-Frage weiter Unsicherheit streute. Bei der dpa-Chefredaktionskonferenz am Montag begründete der Kanzler sein Nein zur Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper mit dem Risiko, damit Deutschland in den Krieg zu verwickeln.

Der Kanzler äußerte sich wortreich, aber am Ende blieben doch wieder zahlreiche Fragen offen. Denn wie Militärexperten und der Hersteller MBDA selbst schon vor Monaten klarstellten, sind für den Einsatz des Taurus keine deutschen Soldaten vonnöten. Die Ukrainer können, nach entsprechendem Training in Deutschland, die Ziele der Lenkwaffe selbst eingeben.

Wo sieht Scholz also die Gefahren einer Kriegsverwicklung? Deutschland bildet ukrainische Soldaten bereits an zahlreichen anderen Waffensystemen aus, das Training könnte in diesem Fall sogar vom Hersteller selbst übernommen werden. Zudem ließen sich beim Taurus die Ziele in der Software vor Auslieferung begrenzen, um einen Einsatz in Russland auszuschließen. Oder misstraut Scholz den Ukrainern, etwa dass sie die Programmierung manipulieren und die Waffe doch gegen Ziele in Russland einsetzen?

Macron nutzt Scholz' kommunikative Schwäche

Es sind solche Widersprüche, für die Scholz auch auf internationaler Ebene immer wieder kritisiert wird. Nicht zufällig macht das "Scholzing"-Meme in sozialen Medien aktuell wieder die Runde. Zuletzt attestierte Ex-Finanzminister und SPD-Kollege Peer Steinbrück Scholz einen "Mangel an Führung".