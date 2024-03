Israels Armee verkündet Erfolge

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den größten bislang im Gazastreifen entdeckten Tunnel der Hamas zerstört. Der Mitte Dezember vergangenen Jahres im Norden des Küstengebiets gefundene Tunnel mit mehreren Abzweigungen sei in den vergangenen Wochen untersucht und zerlegt worden, teilte das Militär am Dienstag mit. Die Armee veröffentlichte zudem Videos, die zeigen sollen, wie Teile des Tunnels gesprengt werden und Einsatzkräfte in andere Abschnitte Beton kippen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bisher umfangreichster Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Der Krieg der israelischen Armee gegen die Terrororganisation Hamas in Gaza dauert seit nunmehr fünf Monaten an. Die Situation für die Zivilbevölkerung verschlechtert sich indes immer weiter. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag müssten rund 8.000 Patientinnen und Patienten aus dem Gazastreifen evakuiert werden. Eine solche Verlegung würde eine gewisse Entlastung für die Mediziner und Krankenhäuser in dem Palästinensergebiet bedeuten, erklärte die WHO in Genf. Der WHO-Vertreter in den palästinensischen Gebieten, Rik Peeperkorn, sprach von etwa 6.000 Menschen, die wegen schwerer Verletzungen, Verbrennungen, Traumata und anderer erlittener Schädigungen behandelt werden müssten.