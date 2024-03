Videotranskript lesen

"Im Alter nimmt das Tempo der Bewegungen einfach ab und damit wirkt jemand schon mal alt an sich. Und das ist eine Wirkung. Will man einen, der so alt wirkt, als Präsident haben?"



Diese Frage wird in den USA immer wieder öffentlich diskutiert. Körpersprache-Experte Stefan Verra hat den amtierenden Präsidenten genau beobachtet und erklärt, warum es Bidens Gegnern so leicht fällt, ihn als ungeeignet für den Job darzustellen.



"Er geht sehr langsam, er bewegt sich sehr langsam und mit steifem Nacken, das heißt, er wendet sich ein wenig links, wendet sich ein wenig rechts, aber der Nacken bleibt sehr steif."

"Dann kommt noch was dazu: Und zwar, wenn er geht, hält er die Hände in etwa vorm Rumpf. Das ist auch etwas, was wir bei älteren Menschen sehen, die Hände quasi als Schutz davor. Beim Gehen ist noch interessant: Wenn Joe Biden geht, dann schiebt er einfach nur einen Fuß vor den anderen. Sein Schwerpunkt bleibt sehr aufrecht über seinem Körper. Also, da ist kein elegantes Gehen mehr, sondern es ist ein Vorwärtsschieben. Ja, das sind natürlich Bilder, die einen sehr alten, ja fast schon senilen Mann zeichnen."



"Solche Szenen sind natürlich Wasser auf die Mühlen der Joe-Biden-Gegner. Und das ist schon ein Hinweis auf Alter, und zwar: Im Alter nimmt der Umfang der Bewegungen ab. Die Amplitude wird kleiner. Es fällt ihm also zunehmend schwer, die hohen Treppen zu überwinden und früher oder später stolpert er."



"Und was wir alle von ihm vielleicht schon eingeblendet bekommen haben auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, sind diese Orientierungslosigkeiten. Er geht von einer Bühne und weiß plötzlich nicht mehr, wo er langgehen soll. Na ja, wenn der nicht mal den Weg von der Bühne runter findet, wie soll der ein Land führen? Das ist zumindest die Wirkung, die er damit vermittelt."



Joe Bidens Gegner und zahlreiche US-Medien greifen diese Szenen bereitwillig auf. Jeder Stolperer, jeder Versprecher, jede Orientierungslosigkeit wird gerade in den sozialen Medien ausführlich kommentiert. Die Debatte um seine Eignung für das Amt des Präsidenten wird dadurch immer wieder angeheizt.



"Aber Joe Biden offenbart uns auch, wie sehr wir Opfer der Social-Media-Algorithmen sind.

Wir sehen das an dieser Szene. Und zwar: Hier sehen wir Joe Biden und er wirkt tatsächlich sehr, sehr, senil. Wenn wir hier das Video stoppen, ist das Bild vollumfänglich. Gehen wir nur eine Sekunde weiter, sehen wir plötzlich jemanden, der unglaublich dynamisch wirkt."

"Diese starke Mimik, dieses deutliche Nach-hinten-Ziehen, das lässt ihn deutlich jünger erscheinen als alle Videos, die wir vorher gesehen haben."

"Das Gleiche sehen wir hier. Stoppen wir hier: ein sehr alter Mann. Schauen wir einen Moment weiter, sehen wir jemanden, der doch noch sehr kraftvoll wirken kann."

"Hier sehen wir Joe Biden sprechen. Und da merken wir, dass er noch einiges draufhat. Er agiert nämlich sehr aktiv mit den Telepromptern. Das sind diese Glasscheiben, dort läuft der Text ab. Er schaut einmal links, er schaut einmal rechts. Und er spricht dann auch noch frei. Jetzt bitte vergleichen wir das mal mit einer durchschnittlichen Rede im Deutschen Bundestag. Und da werden wir draufkommen: Da könnten sie sich von Joe Biden in Sachen Körpersprache, in Sachen Sprechen vor einer großen Menge noch einiges abschauen."

"Auch wichtig. Was ihm noch Kraft verleiht, ist dieses rhythmische Sprechen: Er beginnt ein Thema und wird im nächsten Moment wieder ruhig. Und dann beginnt er wieder ein Thema und wird im nächsten Moment wieder ruhig."



"He thought our unity would shatter at first testing. He thought democratic leaders would be weak but he thought wrong."



"Dieses extrem wache Agieren in dieser Szene zeigt einfach: Es ist nicht nur dieser senile Joe Biden, sondern es gibt eben zwei Seiten. Und vielleicht ganz am Ende ist es sehr interessant: Wenn er die Rede beendet, dann klopft er auf das Rednerpult drauf. Das wirkt natürlich sehr dominant. Es ist sein Rednerpult, es ist eine klare Gestik. Also, wo sehen wir denn das sonst noch? Bei vielen anderen Reden sehen wir Menschen nur sehr brav von ihren Zetteln ablesen. Da ist Joe Biden auf einem ganz anderen Level."

"Zusammenfassend muss man sagen: Es gibt zwei Joe Bidens. Man kann natürlich den senilen Joe Biden sich immer wieder anschauen und genau jene Szenen herauspicken, die das wieder bestätigen. Man muss aber ehrlicherweise sagen: Es gibt auch auf der anderen Seite noch jemanden, der könnte noch weit mehr Kraft zeigen. Nur werden diese Bilder uns oft nicht ausgeliefert. Ich will damit kein Urteil geben, ob er noch in der Lage ist und ob es tatsächlich sinnvoll ist, einem über 80-Jährigen noch einmal das mächtigste Amt der Welt zu geben. Das müssen andere entscheiden. Meine Aufgabe ist es aber, die Körpersprache vollumfänglich zu betrachten. Und da gibt es bei Joe Biden eben zwei Seiten."