Wegen jahrzehntelanger Spionage für Kuba ist ein früherer US-Botschafter in den USA zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 73-jährige Victor Manuel Rocha erhielt am Freitag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Miami im US-Bundesstaat Florida die mögliche Höchststrafe. Gegen ihn wurde zudem eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar (470.000 Euro) verhängt.