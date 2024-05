Der Schrecken über den brutalen Angriff auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico hat sich noch nicht gelegt. Die Rolle seiner Personenschützer während des völlig überraschenden Angriffs wird hitzig diskutiert: Wären die Schüsse zu verhindern gewesen, die den Spitzenpolitiker so schwer verletzten? Die Attacke zeigt, wie undankbar der gefährliche Beruf des Bodyguards sein kann. Apropos undankbar: Längst nicht alle Personenschützer verdienen so viel Geld, wie man angesichts des Risikos erwarten würde.

Wie gefährlich leben Bodyguards?

Sie müssen am Ende sogar bereit sein, ihren Schützling buchstäblich mit dem eigenen Körper zu schützen. Dass sie zu "Helden" werden können, ist in Hollywood-Blockbustern wie "Bodyguard" oder "In the Line of Fire" erzählt und verklärt worden. Solche Darstellungen mögen übertrieben wirken, doch sie basieren auf der echten Gefahr, der sich Personenschützer täglich stellen müssen.