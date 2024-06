Assange bekennt sich schuldig Das Ende einer Odyssee Von reuters , dpa , afp , aj Aktualisiert am 26.06.2024 - 02:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Screenshot aus dem Wikileaks-Konto X zeigt Julian Assange an Bord eines Fluges nach Bangkok. (Quelle: @wikileaks/PA Wire/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Die Entwicklung markiert das Ende eines Odyssee: WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist auf der Pazifikinsel Saipan angekommen. Dort bekannte er sich schuldig.

Die Verhandlung im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange wegen Verstoßes gegen das US-Spionagegesetz hat am Mittwoch in einem Gerichtssaal auf Pazifikinsel Saipan begonnen.

"Ich beobachte dies und denke, wie überlastet seine Sinne sein müssen, wenn er nach Jahren der Sinnesverwirrung und den vier Wänden seiner Hochsicherheitszelle im Belmarsh-Gefängnis durch das Pressedränge geht", schrieb seine Frau Stella Assange dazu auf X.

Medienvertreter aus aller Welt hatten sich bereits vor dem Gericht versammelt, als Assange zusammen mit seinem Team und dem australischen Botschafter in den USA, Kevin Rudd, unmittelbar nach seiner Ankunft auf der Insel das Gebäude betrat. Assange trug einen schwarzen Anzug und lächelte, als er an den Sicherheitskräften vorbeiging.

Assange wird in seine Heimat Australien reisen

Assange war am Montag aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen worden – dort saß der Australier seit 2019 ein. Der 52-Jährige bekannte sich in einem einzigen Anklagepunkt der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von geheimen US-Verteidigungsdokumenten schuldig, wie aus den Unterlagen des US-Bezirksgerichts für die Nördlichen Marianen hervorgeht.

Das US-Territorium im westlichen Pazifik wurde für die Anhörung ausgewählt, weil Assange nicht auf das US-Festland reisen wollte und weil es in der Nähe von Australien liegt, so die Staatsanwaltschaft. Wenn der Richter sein Geständnis anerkenne, werde er voraussichtlich direkt nach Australien zurückkehren, hieß es weiter. Der WikiLeaks-Gründer soll bei einer Anhörung in Saipan um 9 Uhr Ortszeit (entspricht 1 Uhr deutscher Zeit) zu 62 Monaten Haft verurteilt werden, die er aber bereits abgesessen hat.

Das Ende einer Odyssee

Die Entwicklung markiert das Ende eines Odyssee, in deren Verlauf Assange mehr als fünf Jahre in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis und sieben Jahre in der Botschaft Ecuadors in London verbracht hat. Er wehrte sich gegen Anschuldigungen wegen Sexualverbrechen in Schweden und gegen seine Auslieferung in die USA, wo er nach Angaben seiner Anwälte mit bis zu 175 Jahren Haft rechnen musste. Auch das Risiko, dass sich Assange bei einer Auslieferung das Leben nehmen könnte, hat in dem jahrelangen Rechtsstreit eine Rolle gespielt.

Für seine Anhänger ist Assange ein Held, der für die freie Meinungsäußerung eintritt. Seine Kritiker sehen in dem 52-Jährigen einen Schurken, der die Sicherheit der USA und von geheimdienstlichen Quellen gefährdet hat.