Der rechtsradikale Rassemblement National hat die erste Runde der Wahlen zur französischen Nationalversammlung deutlich gewonnen. Der große Verlierer heißt Emmanuel Macron.

Aus Paris berichtet Kay Walter

Die "majorité présidentielle" steht auf dem Spiel. Unter der sogenannten Präsidentenmehrheit versteht man die politischen Parteien und Fraktionen im französischen Parlament, die den französischen Präsidenten unterstützen. Obwohl die wirkliche Entscheidung über die Sitzverteilung und die Mandatsträger erst in den Stichwahlen des kommenden Sonntags gefällt werden, eines steht bereits fest: Die Parteien, die Präsident Macron unterstützen, haben haushoch verloren. Selbst amtierende Minister haben nur mit Mühe die Stichwahlen erreichen können.

Nach der Klatsche bei den Europawahlen hatte Macron selbst für seine engsten Gefolgsleute völlig überraschend und ebenso unnötig Neuwahlen ausgerufen. Schon vor drei Wochen war der Rassemblement National (RN) unter Marine Le Pen und Jordan Bardella so stark wie nie zuvor und holte mehr als das Doppelte der Stimmen der Präsidentenparteien. Daraufhin trat Macron vor die Mikrofone und erklärte, er habe beschlossen, den Franzosen "die Entscheidung über unsere parlamentarische Zukunft durch die Wahl zu überlassen".

Das gestrige Wahlergebnis war die erste Quittung. Mit dem mutwilligen Ausrufen von Neuwahlen hat Macron vor allem sein eigenes Lager entscheidend geschwächt. Aus einer relativen Mehrheit in der Nationalversammlung ist nun mit absoluter Sicherheit eine Minderheit geworden.

RN führt Ergebnisse an

Die Entscheidung über die genaue Sitzverteilung fällt am 7. Juli in den Stichwahlen. Nur sehr wenige Kandidaten haben bereits gestern eine absolute Mehrheit erzielt, unter anderem Marine Le Pen selbst und auch der Parteichef der Sozialisten, Olivier Faure. Aber in 299 Wahlkreisen (von 577) führen die Vertreter des RN die Ergebnislisten an.

Mindestens ein Drittel der Stimmen für den RN war zwar in allen Prognosen vorausgesagt worden, dies hat es aber so noch nie gegeben. Rund zwölf Millionen Französinnen und Franzosen haben Rechtsaußen gewählt. Waren das bisher vor allem Männer, ist dieses Mal der Anteil der weiblichen Stimmen auffällig hoch. Frankreich blickt in den Abgrund. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fünften Republik könnte eine rechtsradikale Partei an die Macht kommen.

Absolute Mehrheit fraglich

Insgesamt hat der RN aber nicht ganz das vorausgesagte Ergebnis erzielen können, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Die Prognosen hatten ihn noch zwei bis drei Prozentpunkte stärker gesehen und das Präsidentenlager dafür etwas schwächer. Doch das alles ist heute bereits Schnee von gestern.

Denn das französische Wahlrecht kennt nur Sieger und Verlierer. Es gibt 577 Wahlkreise und jeder sendet genau einen Vertreter nach Paris ins Parlament: den Sieger des zweiten Wahlgangs. So etwas wie das deutsche Verhältniswahlrecht gibt es nicht, kein Parteienproporz spiegelt die landesweit erzielten Stimmen. Aus den 34 Prozent der Rechtsextremen kann ebenso eine absolute Mehrheit erwachsen wie auch eine relativ kleine Minderheit.

Richtig ist: Der RN war der Macht nie so nah wie dieser Tage. Aber ob er tatsächlich die benötigten 289 Sitze erreicht, ist zweifelhaft. Insofern sind die politischen Konsequenzen der gestrigen Wahl noch nicht abzusehen. Heute wird in allen Parteizentralen erst einmal genau geschaut, wer am kommenden Sonntag gegen wen anzutreten hat: Heißt die Paarung RN gegen die Neue Populäre Volksfront (NFP) der vereinigten Linken oder gegen einen Kandidaten der "majorité présidentielle".

Konservative zerrissen

Stand heute wird es dabei circa 200 Duelle zwischen den beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgangs geben, aber möglicherweise auch rund 300 sogenannte "triangulaires". Ab 12,5 Prozent der Stimmen kann man erneut antreten und so eine Stichwahl zwischen drei Personen erzwingen. Im zweiten Urnengang gilt dann die relative Mehrheit. 2022 gab es nur acht solcher Trielle.