Vor 20 Jahren verließ Oskar Lafontaine zermürbt die SPD und begann seinen Irrlauf durch linke Kleinparteien. Aber warum ging er? Und fehlt er seiner alten Partei?

Neulich trat Oskar Lafontaine wieder mal in einer Talkshow auf. Natürlich ist er alt geworden, wie denn auch nicht. Bald wird er 82, die Stimme ist leicht brüchig, aber die Gesten sind unverkennbar und die Thesen wie immer messerscharf. Der Oskar, wie ihn alle noch nennen, bleibt eben der Oskar.

Ein Phänomen ist er in der Geschichte der Nachkriegsrepublik. Niemand ist so oft in eine Partei ein- und wieder ausgetreten. Entweder hielten sich die Genossen und Genossinnen an seine Maßgaben oder er warf ihnen Abtrünnigkeit von ihren Zielen vor und ging davon. Niemand außer ihm war Vorsitzender von gleich drei verschiedenen Parteien.

Dabei ist gar nicht zu übersehen, dass die SPD sein Leitgestirn geblieben ist, ein negatives Leitgestirn. Zuerst arbeitete er sich intern an ihr ab, dann extern. Erst wollte er ihr Kanzler sein, dann wenigstens mit ihr regieren. Renegaten leiden eben an der Glaubensorganisation, die sie verlassen und bleiben lebenslang an sie gebunden.

Er fühlte sich von der SPD schlecht behandelt

Heute ist es 20 Jahre her, dass Lafontaine seine Mitgliedschaft in der SPD aufkündigte. Eigentlich ein spektakulärer Akt, da er so vieles dank seiner Partei gewesen war: Oberbürgermeister in Saarbrücken in jungen Jahren, Landesvorsitzender, Jungstar und Protegé von Willy Brandt, Liebling der Partei, Kanzlerkandidat, Parteivorsitzender, Finanzminister in der Regierung Schröder/Fischer. Warum bricht so jemand aus?

Weil er sich von der SPD schlecht behandelt fühlte. Weil er für sie sein Leben aufs Spiel setzte und in jenen schlimmen Tagen nach dem Attentat die Genossen ihn nicht getragen, sondern getrieben haben. Und weil sie später zuließen, dass Gerhard Schröder den Machtkampf gegen ihn gewinnen durfte.

Der Anschlag auf Lafontaine war eine Zäsur in seinem Leben

Die größtmögliche Zäsur in Oskar Lafontaines Leben ist der Anschlag auf sein Leben am 25. April 1990, als eine psychisch kranke Frau mit dem Messer seine Halsschlagader nur knapp verfehlte. So ein Ereignis verändert jeden Menschen. Es nahm Oskar Lafontaine, dem furchtlosen Shootingstar der deutschen Politik, dem alles gelang, die Leichtigkeit und das Grundvertrauen.

Lafontaine nahm sich nicht die Zeit zum Regenerieren, zur Besinnung. Seine Partei gönnte ihm auch keine Pause. Sie erwartete von ihm, dass er wie vorgesehen im Dezember 1990 die Bundestagswahl gegen Helmut Kohl gewinnen würde. Dabei übersah sie und übersah auch Lafontaine selbst, dass er der falsche Kandidat zur falschen Zeit war, da ihn die Wiedervereinigung kaltließ. Berühmt der Vorwurf an Lafontaine, dass Paris ihm näher liege als Leipzig oder Berlin.

Wer zynisch sein wollte, machte daraus: Honecker, der andere Saarländer, lag ihm näher als Kohl.

Lafontaine hatte recht, doch er bekam nicht recht

Oskar Lafontaine schwamm im Gefühlsstrom der friedlichen Revolution nicht mit. In der Pose des Propheten sah er die ökonomischen Schwierigkeiten voraus, die Massenarbeitslosigkeit, die damit einhergingen. Aber zu diesem Zeitpunkt wollten die ostdeutschen Wähler Kassandra nicht hören und belohnten den Kanzler, der ihnen blühende Landschaften versprach.

Oskar Lafontaine hatte recht, doch er bekam nicht recht. Er fühlte sich schlecht behandelt – von der SPD, von den Wählern, von der Geschichte. Aber noch war er der Liebling der Partei und der linksliberalen Medien. Und natürlich das größte Talent seiner Generation.