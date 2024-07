Lotto am Mittwoch: Gewinnzahlen

Soll Joe Biden als Kandidat zurücktreten oder nicht? Diese Frage wird in der Demokratischen Partei immer hitziger diskutiert. Für den Präsidenten ist es kaum noch möglich, die Zweifel zu zerstreuen.

Bastian Brauns berichtet aus Atlanta und Washington

Noch keine Woche ist vergangen, seit Joe Biden im CNN-Studio von Atlanta die wohl schlimmste Demütigung seines politischen Lebens erfahren hat. In Amerika, so scheint es, gibt es seither kaum noch ein anderes Thema als den greisenhaften Auftritt des Präsidenten bei der Fernsehdebatte gegen Donald Trump. Die Rufe nach seinem Rücktritt werden seither immer lauter. Bei den Demokraten herrscht Krisenstimmung.

Sogar der Präsident selbst denkt offenbar darüber nach, seine Kandidatur abzublasen. Zumindest beruft sich die "New York Times" auf einen nicht genannten, engen Vertrauten Joe Bidens. Demnach will Biden es von seinen kommenden Auftritten abhängig machen, ob es ihm gelingt, die öffentliche Stimmung umzudrehen. Mit den Worten "Diese Behauptung ist absolut falsch", dementierte allerdings ein Sprecher des Weißen Hauses die Berichterstattung der "New York Times". Das Chaos scheint komplett. Dem Präsidenten und seinem Team scheint die Kontrolle über die Berichterstattung zunehmend zu entgleiten.

Doch es gibt einen Ort, an dem scheint alles anders zu sein. Nur ein paar Kilometer entfernt vom Ort der TV-Schmach Joe Bidens vom vergangenen Donnerstag steht in Atlanta eine Kirche. Joe Biden ist hier noch immer ein Held. Denn er verkörpert für viele den Kampf für eine bessere Zukunft. "Ich denke, es ist extrem unfair, ihn wegen solcher Äußerlichkeiten zu kritisieren", sagt Priscilla Coggs-Jones. Die Debatte habe sie nicht mal gesehen, sondern nur die Berichterstattung darüber gelesen. "Joe Biden hat so viel für uns erreicht. Darauf kommt es an, auf seine Politik", sagt sie.

Eine hoch politisierte Gemeinde

Priscilla Coggs-Jones steht nicht vor irgendeiner Kirche. Es ist die Ebenezer Baptist Church, in der einst der später ermordete schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. gepredigt hat – wie schon sein Vater vor ihm. Vor fünfzig Jahren spielte hier seine Mutter Alberta Williams King an der Orgel und wurde wie ihr Sohn wenige Jahre zuvor unerwartet und hinterhältig von einem religiösen Fanatiker erschossen.

Die tragische Geschichte der Familie King ist an diesem Ort bis heute lebendig. In dem Gottesdienst eines Kirchenneubaus, gleich neben der historischen Ebenezer Church, sind gerade Kings Nachfahren zu Gast und gedenken ihrer ermordeten Familienmitglieder. Die überwiegend schwarze Gemeinde weiß, was sie Martin Luther King Jr. zu verdanken hat. Und sie weiß, dass es im heutigen Amerika noch immer ein weiter Weg ist, bis der Rassismus im Land ein Ende hat. Glauben heißt hier Politik machen.

Selbst der Pastor ist kein normaler Pastor, sondern zugleich einer der wenigen gewählten schwarzen US-Senatoren. Und Raphael Warnock war in der Nacht von Joe Bidens Niederlage einer der wenigen hochrangigen Demokraten, die den Präsidenten im "Spin Room" von CNN nach der Debatte vor Ort verteidigten. Jetzt steht der 54-jährige Warnock vor dem Altar. Halb redend, halb singend trägt er vor: "Am vergangenen Donnerstag habe ich einen verwirrten Mann erlebt."

Die Menschen in den Kirchenbänken lachen laut, denn ihr Pastor und Senator spricht nicht von Joe Biden, sondern von Donald Trump. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner hatte während der Debatte davon gesprochen, dass die ins Land strömenden, illegalen Migranten die "black jobs" gefährdeten. Viele schwarze Amerikaner haben das als rassistischen Affront verstanden.

