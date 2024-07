The Sun: "Großbritannien sieht rot"

Eine bekannte Ausrichtung hat das Boulevardblatt "The Sun" stets verfolgt: die Unterstützung von Wahlsiegern. So auch im aktuellen Kontext der britischen Parlamentswahlen. In einem Kommentar heißt es: "Während Großbritannien zur Wahl geht, ist es Zeit für einen neuen Manager (und wir meinen nicht, Southgate zu entlassen)", in Anspielung auf den Nationaltrainer Englands.