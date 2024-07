Bardella schimpfte auf "Wahlabkommen", die Frankreich "in die Arme der extremen Linken werfen". Das linke Lager und die Mitte-Kräfte hatten vor der zweiten Runde eine Zweckallianz gebildet. Um sich in Wahlkreisen, in denen drei Kandidaten in die zweite Runde kamen, nicht gegenseitig Stimmen wegzunehmen, zogen sich zahlreiche Kandidaten zurück.