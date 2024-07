Aktualisiert am 07.07.2024 - 20:32 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2024 - 20:32 Uhr

Überraschung in Frankreich: Linksbündnis bei Wahlen vorn

Überraschende Wende in Frankreich: Das Linksbündnis zieht am Rassemblement National vorbei. Jetzt könnte eine Pattsituation drohen.

Bei der Parlamentswahl in Frankreich liegt ersten Hochrechnungen zufolge das Linksbündnis überraschend vorn. Das rechtsnationale Rassemblement National könnte demnach nur auf dem dritten Platz hinter dem Mitte-Lager von Staatspräsident Emmanuel Macron landen, wie die Sender TF1 und France 2 nach Schließung der Wahllokale berichteten. Die absolute Mehrheit von 289 Sitzen dürfte keines der Lager erreichen.

Das Ergebnis ist eine große Überraschung. Nach der ersten Wahlrunde vor einer Woche sahen Prognosen das RN noch knapp unter der absoluten Mehrheit und damit womöglich in der Lage, die nächste Regierung zu stellen. Das dürfte nun vom Tisch sein.

Macron müsste Macht teilen

"Die Neue Volksfront ist bereit zum Regieren", sagte der frühere Parteichef der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, am Sonntag in Paris . Er forderte den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal. "Wir haben gewonnen", skandierten die Unterstützer des Linksbündnisses.

Das Problem: Macron schloss vor der Wahl eigentlich aus, einen Premier aus dem Linksbündnis zu ernennen. Denn in einem solchen Fall müsste Macron die Macht teilen. Der Premier würde wichtiger. Was dies für Deutschland und Europa hieße, ist unklar. Das Linksbündnis ist in sich gespalten und vertritt bei vielen großen politischen Themen sehr unterschiedliche Positionen – Mélenchon aber gilt als Nato- und EU-skeptisch. Auch wird ihm immer wieder Antisemitismus vorgeworfen.