BSW-Politikerin Sevim Dağdelen sorgt mal wieder mit ihrer Kritik am Westen für Aufregung. Bei einer Demo in der US-Hauptstadt bezeichnete sie Deutschland als "Vasallenstaat" der USA.

Die ehemalige Linken- und jetzige BSW-Außenpolitikerin Sevim Dağdelen hat bereits mehrfach mit ihren russlandfreundlichen Aussagen und Aktionen für scharfe Kritik gesorgt. So trat sie 2014, während der Krimkrise, wiederholt beim staatlichen Sender "Russia Today" auf. 2022, wenige Tage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, sagte sie, Russland fühle sich durch die Nato "zu Recht bedroht".

Sie warf den deutschen Medien vor, "Lügenmärchen des US-Geheimdienstes" zu verbreiten, wenn diese von einem bevorstehenden Überfall sprächen. Und vergangenes Jahr hielt Dağdelen eine Rede an einer Shanghaier Universität, in der sie der Nato einen "Stellvertreterkrieg in der Ukraine" vorwarf.

Auch jetzt erregt Dağdelen mit ihrer Kritik an der Nato Aufmerksamkeit. Denn am Sonntag hat sie vor dem Weißen Haus in Washington, D.C., gegen das westliche Bündnis demonstriert. Mehrere Videos und Fotos auf der Plattform X zeigen, wie sie an der Kundgebung gegen die Nato teilnimmt. "Wir müssen endlich für die demokratische und Volkssouveränität eintreten und die Demütigung ablehnen, ein Vasallenstaat Washingtons zu sein", sagte Dağdelen. Das sei "so ziemlich alles, was wir von der Regierungskoalition in Berlin bekommen haben".

Nato-Gipfel findet in Washington D.C. statt

Die Kundgebung war die Abschlussveranstaltung der dreitägigen Konferenz "No to Nato, yes to peace", zu der mehrere selbsternannte Friedensaktivisten geladen hatten. Auch Dağdelen wurde als Rednerin auf der Konferenz geführt. Daneben trat etwa die Aktivistin Krys Cerisier auf, die bereits mehrfach mit israelfeindlichen Positionen auffiel – und Teil einer Organisation ist, die die Klimaschädlichkeit von Kriegen kritisiert.

Anlass ihres Besuchs in der US-Hauptstadt ist derweil der Nato-Gipfel zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses, dieser findet vom 9. bis 11. Juli in Washington D.C. statt. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten wollen unter anderem über weitere Hilfe für die Ukraine beraten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu dem Treffen eingeladen.

Es ist derweil nicht das erste Mal, dass die BSW-Politikerin in der US-Hauptstadt weilt. Bereits vergangenes Jahr reiste Dağdelen nach Washington D.C., um die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar zu treffen. Omar gilt als wichtige linke Aktivistin in den USA, der jedoch mehrfach Antisemitismus vorgeworfen wurde. So bezeichnete sie Israel etwa als "Apartheid-Staat".

Dass Joe Biden indes mitbekommen hat, dass Dağdelen vor seinem Amtssitz demonstrierte, dürfte zumindest fraglich sein. Der US-Präsident tourte am Wochenende durch Pennsylvania, wo er mehrere Wahlkampfauftritte absolvierte.