Ikonisches Foto Dieses Shirt vom Trump-Attentat ist der Verkaufshit Von dpa , t-online , te Aktualisiert am 17.07.2024 - 13:03 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump ballt die Hand zur Faust, kurz nachdem auf ihn geschossen wurde. T-Shirts mit Fotos von diesem Moment wurden schnell von chinesischen Online-Händlern angeboten.

Das Attentat auf Donald Trump scheint Einfluss auf die Popkultur zu haben. Ein Foto ist bereits jetzt der Verkaufsschlager.

Mit Blut im Gesicht und kämpferisch gereckter Faust vor der US-Flagge: Das geschichtsträchtige Bild von Donald Trump nach dem Attentat in Butler ist innerhalb von weniger als 72 Stunden auf Fan-Shirts verewigt worden. T-Shirts mit dem Motiv und der Aufschrift "MAGA Movement Can't Be Stopped" (auf Deutsch: "Die MAGA-Bewegung ist nicht aufzuhalten") wurden bereits am Dienstag (Ortszeit) beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin verkauft.

Weitere Shirts sind mit dem gleichen Foto des blutverschmierten, aber sich kämpferisch gebenden Trump bedruckt, quer über der Brust steht das Wort "Fearless" (Furchtlos). Laut seines Designers Brad Neuser kommt das Fan-Shirt bei den Delegierten gut an: "Es ist ein ikonisches Bild", sagte Neuser der Nachrichtenagentur AFP. Die Nachfrage sei groß.

Chinesische Unternehmen reagieren schnell

Der Verkauf der Shirts beschränkt sich nicht nur auf das Parteitagsgelände. Ein User postete auf X das Foto eines Mannes, der am Strand der Stadt Wildwood im US-Bundesstaat New Jersey steht und ein Shirt mit der Aufschrift "Shooting makes me stronger" trägt. Unter dem Text findet sich Bild von Donald Trump mit ausgestreckter Faust.

Auch chinesische Unternehmen hatten einem Bericht zufolge schnell reagiert. Laut der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" waren nur wenige Stunden nach dem Vorfall T-Shirts auf großen chinesischen E-Commerce-Plattformen verfügbar. Eine chinesische Verkäuferin berichtete der Zeitung, dass sie die T-Shirts zum Verkauf anbot, sobald sie die Nachricht gelesen hatte. Sie habe sofort mehr als 2.000 Bestellungen erhalten. Andere Händler in China sprangen schnell auf und boten ebenfalls T-Shirts an.

Auch Werbeartikel für US-Wahlkampf kommen aus China

Mittlerweile scheinen die Angebote jedoch aus bisher unbekannten Gründen entfernt worden zu sein, wie eine Suche auf großen chinesischen Plattformen am Dienstag ergab. Auch eine Recherche des britischen Senders BBC ergab, dass die T-Shirts nicht mehr verfügbar waren. Das chinesische Internet wird von der Regierung streng zensiert. Auch Angebote in chinesischen Online-Shops können von den staatlichen Kontrollen betroffen sein.

Chinesische Unternehmen sind dafür bekannt, Werbeartikel für den US-Wahlkampf in großen Mengen herzustellen und in die USA zu verkaufen.