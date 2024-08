Die Sicherheit der gesamten Flotte britischer Atom-U-Boote ist möglicherweise kompromittiert. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" meldet, wurden Teile einer Software, welche die mit dem Bau und der Wartung der U-Boote betrauten Ingenieure nutzen, in Belarus entwickelt.

Die Software wird von dem Unternehmen Rolls-Royce Submarines verwendet, das die die Reaktoren der U-Boote hergestellt hat. Vor einigen Jahren sollte diese Software überarbeitet werden, der Auftrag dafür ging an die Beratungsfirma WM Reply. Doch anstatt die gewünschte Software selbst zu entwickeln, beauftragte WM Reply ein Entwicklerteam aus Minsk, der Hauptstadt des mit Russland eng verbündeten Belarus. Wie "The Telegraph" weiter berichtet, soll einer der Entwickler sogar zeitweise aus dem Homeoffice in Sibirien an der hochsensiblen Software gearbeitet haben.