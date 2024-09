Die Firma IEMZ Kupol, eine Tochter des russischen Rüstungskonzerns Almas-Antej, hat demnach eine Drohne des Typs Garpija-3 in China mit der Hilfe chinesischer Spezialisten entwickelt und getestet. Dies geht aus einem der Dokumente hervor, die Reuters einsehen konnte. Kupol hatte diese Arbeitsbeschreibung in diesem Jahr an das russische Verteidigungsministerium geschickt. In einem weiteren Papier macht Kupol deutlich, dass man die Drohnen dort in größerem Maßstab produzieren und in der "Spezialoperation" einsetzen könne. Dies ist der offizielle russische Name für den Krieg gegen die Ukraine.