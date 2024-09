Die rechtspopulistische FPÖ hat die Parlamentswahl in Österreich gewonnen. Deren Parteichef Herbert Kickl hat in der Vergangenheit nicht mit kontroversen Aussagen gegeizt. Ein Überblick.

Asylbewerber "konzentriert an einem Ort" halten

Kickl tätigte die Aussage 2018 nur wenige Wochen, nachdem er Bundesinnenminister geworden war. Er sprach davon, dass er Geflüchtete künftig in sogenannte Grundversorgungszentren bringen wollte. Damit seien aus seiner Sicht keine Massenquartiere gemeint: "Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr, sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen", sagte Kickl in einer Pressekonferenz.