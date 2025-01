Rückblickend war es vielleicht der 6. März 2021, an dem die Karriere von Herbert Kickl eine entscheidende Wendung nahm. Durch die österreichische Hauptstadt Wien zogen Zehntausende Demonstranten, darunter auch Hooligans, Rechtsextremisten und Esoteriker. Es war die Hochphase der "Querdenker" in der Corona-Pandemie.

Kickl hielt eine Brandrede: Man müsse sich auflehnen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Berichterstattung dazu sei durch die Bundesministerien gelenkt. Die Entscheidung laute "Freiheit oder Knechtschaft". "Kurz muss weg", skandierte er mit der Menge in Richtung des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz . Im Zusammenhang mit dem Impfprogramm in Israel sprach Kickl zudem von einem "Massenexperiment der Pharmaindustrie" und "Gesundheits-Apartheid". Die Menge jubelte.

Zu diesem Zeitpunkt war Kickl schon eine feste Größe in der rechtspopulistischen FPÖ. Der 55-Jährige galt lange als Scharfmacher, arbeitete aber lieber im Hintergrund. Selbst innerhalb seiner Partei galt er als zu scharf für die erste Reihe. Doch das schien sich in diesen Tagen zu ändern. Kickl erkannte, wie seine Worte direkt auf die Menschen wirkten. Wenige Monate nach seiner Rede griff er bereits nach dem Vorsitz seiner Partei.

Studienabbrecher mit Liebe zum Militär

Kickl wird 1968 in Villach im Bundesland Kärnten geboren. Die Eltern und Großeltern arbeiten in einer ortsansässigen Fabrik. Als Schüler soll er sich für das Militär begeistert haben. Nach der Schule absolviert er seinen Dienst beim Bundesheer als Gebirgsjäger. Ende der Achtzigerjahre zieht er nach Wien, um Politikwissenschaft, Publizistik und Philosophie zu studieren.

Faszination für Haider

Es ist die Zeit, in der in Österreich erstmals ein gewisser Jörg Haider mit der FPÖ Aufsehen erregt: Haider übernimmt mit 36 Jahren den Parteivorsitz, wird zudem Landeshauptmann in Kickls Heimat Kärnten, das grob gesagt dem Amt des deutschen Ministerpräsidenten entspricht. Der junge Student ist fasziniert von dem neuen Politiker, der heute als Vorreiter für den Rechtspopulismus in Europa gilt.