Was Israel sein Militär kostet – und wie die US-Industrie profitiert

Gemessen an seiner Größe hat Israel einen gigantischen Militärhaushalt. Das ist auch möglich, weil das Land von den USA unterstützt wird.

Israels Militärausgaben sind in den vergangenen Jahren spürbar angestiegen. Noch im Jahr 2009 gab das Land mit gut 9,5 Millionen Einwohnern fast 13 Milliarden US-Dollar für das Militär aus. 2021 erreichten die Ausgaben dann mit 24,3 Milliarden Dollar einen zwischenzeitlichen Höchststand.

Im Jahr 2023 hat Israel 27,5 Milliarden US-Dollar für sein Militär ausgegeben. Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist Israel damit das Land mit den weltweit zweithöchsten Verteidigungsausgaben – nur in Katar ist der Wert höher. Für das Jahr 2024 wird sich das israelische Verteidigungsbudget vermutlich weiter erhöhen: Aktuell werden mehr als 30 Milliarden Dollar veranschlagt.

Allein die Kosten für das Iron-Dome-System, mit dem Israel Raketen auf sein Gebiet abfangen kann , dürften die Milliarden-Marke knacken. Die Produktion eines solchen Abwehrsystems kostet rund 100 Millionen Dollar. Israel hat bereits zehn Iron-Dome-Einheiten, weitere sollen nach Angaben des amerikanischen Herstellers RTX in Produktion sein. US-Experten schätzen darüber hinaus die Kosten für ein einzelnes Abwehrgeschoss auf 40.000 bis 50.000 Dollar.

US-Unterstützung: Israel genießt Sonderstatus

Jubel über Angriff auf Israel in Berlin – scharfe Kritik

"Feinde unserer Verfassung" : Jubel über Angriff auf Israel in Berlin – scharfe Kritik

Zudem genießt Israel einen Sonderstatus in den USA: Anders als andere Länder ist Israel nicht verpflichtet, finanzielle Militärhilfen der USA wieder in den amerikanischen Markt zu investieren – rund ein Viertel soll Berichten zufolge für die Eigenproduktion genutzt werden. Der restliche Teil wird dagegen für Einkäufe amerikanischer Produktion genutzt – und fließt damit in die amerikanische Rüstungsindustrie.