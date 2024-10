Aktualisiert am 02.10.2024 - 11:55 Uhr

Am Dienstagabend anwortete der Iran darauf mit einer großen Raketensalve auf Israel. Fast 200 Raketen wurden dabei auf das Land abgefeuert. Allerdings blieben die Schäden gemessen an der hohen Zahl überschaubar. Nach Angaben der israelischen Armee wurde "eine große Anzahl" der etwa 180 vom Iran abgefeuerten Raketen abgefangen. Die israelische Armee gab am späteren Abend vorerst Entwarnung, die Gefahr aus dem Iran sei "im Moment" gebannt.