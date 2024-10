Regierung will Schuldigen kennen Zweites Mal in 24 Stunden – ganzes Land ohne Strom Von dpa , FIN Aktualisiert am 19.10.2024 - 17:22 Uhr Lesedauer: 4 Min. In der Hauptstadt Havanna sitzen wegen des Stromausfalls viele Menschen draußen. (Quelle: Nick Kaiser/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Kubas Energiekrise spitzt sich weiter zu: Im kommunistischen Land fällt zweimal nacheinander komplett der Strom aus. Für die Regierung ist klar, wer dahinter steckt.

Jeder Kubaner weiß, wie es klingt, wenn der Strom ausfällt. Es ist weniger ein Geräusch als das plötzliche Nachlassen eines ständigen, leisen Brummens – ähnlich wie das Herunterfahren eines Computers. Dann beginnt das Pfeifen der Polizisten, die an den größeren Kreuzungen wegen des Ausfalls der Ampeln den Verkehr leiten. Die kubanische Regierung macht mitunter die USA und deren "Wirtschaftskrieg" für die brenzlige Lage im Land verantwortlich.

Nach einem ersten landesweiten Blackout am Freitag ist der Strom am Samstagmorgen erneut landesweit ausgefallen. Seitdem befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Krankenhäuser, Geschäfte und Schulen sind teils seit über 12 Stunden vom Stromnetz getrennt. Der staatliche Stromversorger arbeitet unterdessen auf Hochtouren, um die Stromversorgung im Land wiederherzustellen.

Die Bewohner des Karibikstaats sind mit alldem wohl vertraut, weil ihre Heimat seit mehreren Jahren eine schwere Energiekrise durchmacht. In Teilen der von der Kommunistischen Partei regierten Insel fällt der Strom regelmäßig mehr als zwölf Stunden am Tag aus – vor allem in der heißesten Zeit des Jahres, wenn der Bedarf am größten ist. Die Wärmekraftwerke sind alt und in schlechtem Zustand, es fehlt an Kraftstoff und an den Mitteln für eine vernünftige Instandhaltung. Jetzt ist das Netz kollabiert und die Elektrizität im ganzen Land ausgefallen.

In der Hauptstadt Havanna sitzen viele Menschen vor ihren Häusern, auf öffentlichen Plätzen oder auf der Ufermauer am Meer beisammen, während die einsetzende Freitagnacht die Metropole in Finsternis hüllt. Aus verschiedenen Richtungen sind Stimmen und Gelächter aus unsichtbaren Quellen zu hören. Beleuchtet sind nur noch Hotels und Krankenhäuser, die Generatoren haben. Ansonsten spenden Autoscheinwerfer grelles Licht. Fußgänger, deren Handys noch aufgeladen sind, schalten deren Taschenlampen an, um auf den brüchigen und vom Regen rutschigen Gehwegen nicht zu stürzen oder umzuknicken.

Krise verschärft sich

In Havanna sind Stromausfälle seltener als im Rest des Karibikstaates, besonders in touristischen Stadtvierteln. Zuletzt verschlimmerte sich die Krise aber, der Strombedarf des Landes wurde nur noch gut zur Hälfte gedeckt. Auch in der Hauptstadt ist in dieser Woche jeden Tag für mehrere Stunden der Strom ausgegangen. Donnerstagnacht (Ortszeit) verkündete die Regierung Maßnahmen, um Strom und Sprit zu sparen. Aktivitäten, die nicht unbedingt notwendig seien, sollen vorerst eingestellt werden.

Ministerpräsident Manuel Marrero stellt die Maßnahmen in einer Fernsehansprache vor, die wegen technischer Probleme bei der Verbindung zwischen Havanna und Santiago de Cuba, der zweitgrößten Stadt des Landes, mit etwa zwei Stunden Verspätung beginnt. Als Marrero schließlich erscheint, ist die Übertragung gestört, so dass man vieles von dem, was er sagt, nicht hören kann. Dafür gibt es Spott und Zorn in sozialen Medien – für einige Kubaner veranschaulicht der missglückte Auftritt die Inkompetenz der Regierung. Dann, am Freitagvormittag, geht nach Regierungsangaben eines der wichtigsten Kraftwerke unerwartet vom Netz und verursacht den totalen Stromausfall im Land.

Am Samstagmorgen ereignet sich dann der nächste Ausfall. Nachdem die kubanischen Behörden wenige Stunden zuvor angekündigt hatten, die Stromversorgung schrittweise wiederherzustellen und an einigen Orten wieder Lichter brannten, ereignete sich erneut ein landesweiter Stromausfall. Der Netzbetreiber hat bislang keine Details dazu bekannt gegeben, was den erneuten Zusammenbruch des Stromnetzes am Samstag verursacht hat oder wie lange es dauern wird, die Versorgung wiederherzustellen.

Regierung macht USA verantwortlich