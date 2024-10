Festnahmen in Israel

Die israelische Polizei hat sieben junge Männer in Ost-Jerusalem verhaftet. Sie werden verdächtigt, für den Iran Anschläge geplant zu haben. Das berichtet die "Times of Israel". Die Ziele sollen demnach der Bürgermeister einer zentral-israelischen Stadt und ein israelischer Atomwissenschaftler gewesen sein.

Die Männer seien zwischen 19 und 23 Jahre alt. Ihr Anführer soll von einem iranischen Agenten rekrutiert worden sein. Laut "Times of Israel" waren die sieben Verdächtigen zwei Jahre lang aktiv und haben Aufträge des Iran durchgeführt. So sollen sie etwa Graffiti gesprüht haben, die die Freilassung der Geiseln in Gaza forderten oder für die Iraner verschiedene Orte fotografiert haben. Einen ihrer Aufträge sollen sie abgelehnt haben: Einen Granatenangriff gegen israelische Sicherheitsbeamte.