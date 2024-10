Videotranskript lesen

Hier soll die Hisbollah fast 500 Millionen Dollar lagern.

Die israelische Armee hat eine Animation veröffentlicht, die einen Bunker der libanesischen Terrororganisation zeigen soll.

Dieser befinde sich unter dem Al-Sahel-Krankenhaus in Beirut. Der Eingang sowie Ausgang seien in jeweils verschiedenen Gebäuden.

Der Bunker verfüge unter anderem über einen Speicherraum für Geld und Gold sowie Betten für Kämpfer der Terrororganisation.

Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, teilte mit, dass der Bunker von der Luftwaffe beobachtet werde.

Zudem forderte er die libanesische Regierung auf, nicht zuzulassen, dass das Vermögen für Terror und Angriffe gegen Israel genutzt wird.

Das Krankenhaus selbst wolle man nicht angreifen.





Krankenhausleiter Fadi Alameh nannte die Vorwürfe falsch. Er schlug vor, die libanesische Armee “oder andere Beobachter” in die Klinik zu lassen, um die Angaben der israelischen Armee zu prüfen und zu widerlegen.

Israel hatte zuletzt vermehrt das Finanzsystem der Hisbollah ins Visier genommen.

Allein am Montag habe das israelische Militär 300 Ziele getroffen. Dabei wurde auch ein anderer Bunker getroffen, in dem sich ebenfalls Bargeld und Gold im Wert von mehreren Millionen Dollar befunden hatten.