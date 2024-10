Unicef: Täglich wird ein Kind bei Angriffen im Libanon getötet

Schwere Gefechte um Chiam im südlichen Libanon

15.03 Uhr: Israelische Truppen sind bei ihrer Bodenoffensive im Libanon teilweise in den strategisch wichtigen Ort Chiam im Süden vorgerückt. Die Soldaten hätten dort das Gemeindegebäude gesprengt, sagen Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Örtliche Medien berichten über schwere Gefechte in der Gegend zwischen israelischen Truppen und Kämpfern der Hisbollah-Miliz.

Die Hisbollah erklärt, israelische Soldaten nahe Chiam mehrmals mit Raketen angegriffen zu haben. Auch Augenzeugen sagen, die Hisbollah würde Israels Truppen in der Gegend angreifen. Die Zeitung "L'Orient Le Jour" berichtet, die Hisbollah leiste in der Gegend "erbitterten Widerstand" gegen israelische Truppen. Die Armee würde in der Gegend mit Artillerie, Maschinengewehren sowie aus der Luft angreifen, berichtet der Fernsehsender LBCI. Es habe mehrere schwere Explosionen gegeben.

Israel greift Ziele entlang Hisbollah-Route in Syrien an

14.42 Uhr: Israels Armee hat Menschenrechtsaktivisten zufolge erneut Ziele in Syrien angegriffen und dabei auch eine wichtige Route der libanesischen Hisbollah-Miliz getroffen. Bei den Angriffen in Kusair nahe der Grenze zum Libanon seien drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Israels Armee teilt mit, sie habe in der Gegend von Kusair Waffenlager und Kommandozentralen der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan getroffen. Israel habe mit Angriffen in Syrien in den vergangenen Monaten die Waffenlieferungen an die Hisbollah im Libanon verringert. Die Hisbollah habe ihre Aktivitäten mit Blick auf Waffen und Munition in Kusair zuletzt ausgebaut.