Drei Unternehmer sind in Russland wegen Veruntreuung bei Verträgen mit der Armee zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie das staatliche Ermittlungskomitee am Donnerstag mitteilte, sollen sich die Chefs von drei privaten Firmen umgerechnet 2,8 Millionen Euro angeeignet haben. Demnach setzten sie bei Bestellungen des Verteidigungsministeriums in den Jahren 2018 bis 2021 zu hohe Preise an und fälschten Dokumente.