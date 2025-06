Eine Frau läuft in Teheran an einem Propagandaplakat vorbei (Archivbild): Das Raketenarsenal des Iran könnte größer sein als gedacht. (Quelle: Majid Asgaripour/reuters)

Denn im Gespräch mit dem israelischen Militärradio erklärte Ha-Negbi, das Regime in Teheran würde noch über "Tausende von ballistischen Raketen" verfüge. Andere Experten waren in vorangegangenen Analysen davon ausgegangen, dass die Angriffe von und auf Israel im vergangenen Jahr das Arsenal des Iran an Raketen, die Israel erreichen könnten, deutlich reduziert hätten. So erklärte ein Analyst, dass er davon ausgehe, dass der Iran nur noch über einige Hundert ballistische Raketen verfüge. Lesen Sie hier mehr dazu.