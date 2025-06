Airlines sollen im Ausland gestrandete Israelis zurückbringen

Israelische Fluglinien sollen Medienberichten zufolge in den kommenden drei Tagen damit beginnen, Zehntausende im Ausland gestrandete Israelis in die Heimat zu bringen. Das berichtete unter anderem die Nachrichtenseite "ynet" unter Berufung auf Kreise des Verkehrs- sowie des Verteidigungsministeriums. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der "Jerusalem Post" zufolge sind knapp 150.000 Israelis betroffen. Neben privaten Fluggesellschaften soll eine israelische Reederei dabei helfen, Menschen per Schiff nach Israel zu bringen, wie es in dem Bericht unter Berufung auf Verkehrsministerin Miri Regev weiter hieß. Das Land wolle sich zugleich darum kümmern, Ausländer aus Israel herauszubringen.

Israels größte Fluggesellschaft El Al nimmt unterdessen Anmeldungen von gestrandeten Kunden entgegen, deren Flüge nach Israel wegen der Sperrung des Luftraums in den vergangenen Tagen gestrichen worden sind. Wegen des Kriegs mit dem Iran gibt es derzeit keine Flüge in und aus dem Land.

Israels Luftwaffe greift erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Wie Augenzeugen berichteten, waren im Westen der Millionenmetropole Explosionen zu hören. Auch im Osten der Stadt kam es laut übereinstimmenden Medienberichten zu Luftangriffen. Die Ziele der Angriffe waren zunächst unklar.

Das Bundesverteidigungsministerium hat Spekulationen über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an israelischen Angriffen auf den Iran zurückgewiesen. Berichte, wonach ein deutscher Airbus A400M während der Angriffe in der Region unterwegs gewesen sei, führten zu entsprechenden Vermutungen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte am Montag in Berlin, es habe "keine Betankung israelischer Kampfflugzeuge durch Flugzeuge der deutschen Luftwaffe" gegeben.