Eine geflüchtete Familie in Port Sudan: Ein Bürgerkrieg verschlimmert die humanitäre Lage im Sudan. (Quelle: IMAGO/Fayez Ezaki)

Ignoriert die internationale Gemeinschaft die humanitäre Katastrophe im Sudan? Ja, sagt Jan Egeland, der Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrats, der das Land kürzlich bereist hat. Die Krise im Sudan sei dramatischer als die Lagen in der Ukraine, in Gaza und Somalia zusammen, so Egeland.