Seit anderthalb Jahren herrscht im Sudan ein Krieg, der das Land an den Rand des Abgrunds treibt. Im t-online-Interview berichtet der Leiter der Unicef-Programme im Sudan von der katastrophalen Lage.

Neben dem Nahostkonflikt und dem Krieg in der Ukraine gerät der Krieg im Sudan in der öffentlichen Wahrnehmung in Vergessenheit. Seit April 2023 kämpft Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan gegen die RSF-Miliz des Warlords Mohammed Hamdan Daglo um die Vorherrschaft im nordostafrikanischen Land. Mittlerweile haben die Kampfhandlungen 14 von 18 Bundesstaaten des Sudan erfasst.

Die humanitären Folgen sind verheerend. Der Krieg löste die größte Flüchtlings- und Hungerkrise der Welt aus. Rund zehn Millionen Menschen wurden vertrieben, Tausende getötet. Fast 25 Millionen Sudanesen – die Hälfte der Bevölkerung – sind nach UN-Angaben dringend auf Hilfe angewiesen. Etwa 18 Millionen Menschen leiden an Hunger. 3,6 Millionen Kinder sind stark unterernährt.

Das Land versinkt im Chaos, und internationalen Hilfsorganisationen fällt es immer schwerer, in die betroffenen Gebiete vorzudringen. Sheldon Yett leitet die Programme der Unicef im Sudan. Im Interview mit t-online berichtet er von seinen Erfahrungen und warnt vor den Folgen der fehlenden Aufmerksamkeit für den Sudan.

t-online: Mr. Yett, Sie haben schon viele Krisenregionen auf der Welt bereist. Seit August sind Sie im Sudan tätig. Was haben Sie dort erlebt?

Sheldon Yett: Ich arbeite seit fast 30 Jahren in Krisengebieten. Ich war in Ruanda, in Burundi, Somalia, dem Kosovo, dem Kongo, der Zentralafrikanischen Republik. Aber so etwas wie im Sudan habe ich noch nie erlebt.

Was meinen Sie genau?

Die Auswirkungen dieses Krieges sind unvorstellbar. 80 Prozent der Kinder können nicht zur Schule gehen. Es gibt einen massiven Bildungsnotstand. Die Impfquoten gehören zu den niedrigsten der Welt. Schwere Kinderrechtsverletzungen nehmen jeden Monat zu. Zwischen 2022 und 2023 hat sich die Zahl der schweren Kinderrechtsverletzungen verfünffacht. Einen ähnlichen Trend sehen wir jetzt im Jahr 2024. Die Gewalt nimmt zu, die humanitären Zugangsmöglichkeiten ins Land nehmen ab. Cholera breitet sich aus. Wir haben Überschwemmungen.

(Quelle: Ahmed Mohamdeen Elfatih, UNICEF) Zur Person Sheldon Yett, 1964 in Brookyln, New York, geboren, ist seit August 2024 der Leiter der Unicef-Programme im Sudan. Yett ist seit 1997 für die Kinderrechtsorganisation in Entwicklungs- und Krisengebieten wie Liberia, Armenien, Somalia, Kosovo und Burundi tätig. Zuvor arbeitete Yett als Journalist.

Sie leben in der Hafenstadt Port Sudan, die für viele Vertriebene ein Zufluchtsort ist. Sie haben dort mit vielen Menschen gesprochen. Gibt es eine Geschichte, die sie besonders schockiert hat?

Davon gibt es einige. Viele unserer Mitarbeiter und Kollegen arbeiteten in der Hauptstadt Khartum. Eine Stadt mit der besten Gesundheitsversorgung in der Region, mit guten Schulen und auch vielen Besuchern. Und von einem Moment auf den anderen stehen die Menschen im Kreuzfeuer der Gewalt.

Für die Bewohner Khartums war Flucht die einzige Alternative. Viele stehen unter Schock. Seit anderthalb Jahren werden sie immer wieder vertrieben, da sich die Frontlinien ständig verlagern. Sie wissen nie, was in zwei Wochen passiert, wo sie sein werden, oder ob ihre Stadt unter Beschuss gerät. Ich habe viele Mütter kennengelernt, die unglaubliche Opfer bringen, damit ihre Kinder weiterhin zur Schule gehen können und medizinisch versorgt werden. Auf der einen Seite ermutigt das. Aber auf der anderen Seite zerreißt es einem das Herz, weil es fast unmöglich ist.

Welche Schäden hinterlässt der Krieg bei Kindern?

Das Ausmaß der Gewalt an Kindern ist unglaublich. Es kommt zu Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Tötungen. Kinder werden entführt und als Soldaten rekrutiert. Wir sehen das alles im Sudan. Aber es sind nicht nur die physischen Verletzungen. Ich glaube, dass es im Sudan kein Kind gibt, das durch den Krieg kein Trauma erlitten hat. Jeder hier kennt jemanden, der einen Bruder, eine Tante oder einen Cousin verloren hat. Der Stress und die psychische Belastung für die Familien ist massiv.

Wo setzt man in diesem Chaos an? Was wird am dringendsten benötigt?