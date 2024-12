Das Seminar behandelte demnach auch mögliche innere Krisen. In einem Planspiel simulierten die Teilnehmer ethnische Spannungen, die in der Region Tscheljabinsk zu Unruhen führten: In der Stadt waren Vorurteile gegen die Roma-Minderheit in Gewalt umgeschlagen. Der Kreml sieht solche Konflikte als Schwachstellen, die von ausländischen Gegnern ausgenutzt werden könnten, um Russland zu destabilisieren.