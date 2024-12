Verschollen in Syrien

Der US-Journalist Austin Tice (Archivbild) wird seit 2012 in Syrien vermisst. (Quelle: IMAGO/Fort Worth Star-Telegram/imago)

Nach dem Sturz des Assad-Regimes atmen viele Menschen in Syrien auf. Auch die Familie eines vermissten US-Journalisten schöpft neue Hoffnung.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus hat US-Präsident Joe Biden es gegenüber Journalisten bestätigt: Seine Regierung geht davon aus, dass der US-Journalist Austin Tice noch am Leben ist. Man habe zwar keine "unmittelbaren Beweise" zum Status von Tice und es sei unklar, wo er sich befinde. Dennoch bekräftigte Biden: "Wir denken, dass wir ihn zurückbringen können."

Tice wurde 2012 in der Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus entführt. Wie der britische "Guardian" berichten, behandeln die US-Behörden den Fall so, als ob es gesichert sei, dass der Journalist noch am Leben ist. Sprich: Sie arbeiteten mit Hochdruck daran, ihn zurückzuholen.