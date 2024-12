Ein hochrangiger russischer General ist bei einer Explosion am Dienstag in Moskau getötet worden. Die Bombe war in einem Elektroroller versteckt. Insgesamt kamen zwei Menschen ums Leben. Eines der Opfer ist Generalleutnant Igor Kirillow, Chef der russischen Nuklear-, Biologie- und Chemieschutztruppen, so das russische Untersuchungskomitee