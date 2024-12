Shutdown abgewendet: USA beschließen Übergangshaushalt

Aktualisiert am 21.12.2024 - 07:29 Uhr

Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, erklärte zur Einigung: "Es sind gute Nachrichten, dass der überparteiliche Ansatz sich am Ende durchgesetzt hat. (...) Das ist ein gutes Ergebnis für Amerika und für die Amerikaner." Bei der Abstimmung hatten die Senatoren ein Eilverfahren gewählt.

Bis Mitternacht (Ortszeit, 6 Uhr MEZ) galt die Frist. Eine halbe Stunde später wurde das Gesetz beschlossen. Obwohl damit die Deadline überschritten wurde, hat dies keine Konsequenzen. Damit der Übergangshaushalt in Kraft tritt, muss nun noch US-Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen.

Trump Forderung wurde nicht durchgesetzt

Der Haushalt gilt zunächst bis März. Enthalten sind unter anderem Katastrophen- und Landwirtschaftshilfen, berichtete CNN . Es fehlt jedoch die Aussetzung der Schuldenobergrenze. Diese sollte bis 2029 ausgesetzt werden, hatte Donald Trump auf seinem sozialen Medium "Truth Social" zuvor gefordert. In einem Interview mit NBC News hatte er sogar die Abschaffung der Schuldenobergrenze angemahnt.

Eigentlich hatten sich beide Parteien in dieser Woche bereits auf einen Entwurf verständigt, der die Finanzierung bis Mitte März gesichert hätte. Trump und der von ihm als Regierungsberater beauftragte Milliardär Elon Musk hatten diesen jedoch als zu "kostspielig" verworfen. Der künftige Präsident knüpfte dann an eine Haushaltseinigung überraschend die Bedingung, dass damit die in den USA geltende Schuldenobergrenze für mindestens zwei weitere Jahre ausgesetzt werden solle.