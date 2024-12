Schon in seiner ersten Amtszeit interessierte sich Donald Trump für das strategisch wichtige Grönland. Jetzt fordert er erneut "Besitz und Kontrolle" über die Insel.

Der designierte US-Präsident Donald Trump möchte Grönland den USA einverleiben. "Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind", schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social.

In dem Post nannte Trump auch seinen Kandidaten für das Amt des US-Botschafters in Dänemark: Ken Howery, ein Mitgründer des Zahlungsdienstleisters Paypal, der während Trumps erster Amtszeit Botschafter in Schweden war. Die Personalie bedarf der Zustimmung des US-Senats.