Trump postet private Nachricht an Musk öffentlich

Die Nachricht ist wenige Sätze kurz, aber sie enthält einige aufschlussreiche Informationen. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat auf seiner eigenen Internetplattform Truth Social einen Beitrag veröffentlicht, der möglicherweise gar nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt, sondern eine private Botschaft an Elon Musk sein sollte.

Das zumindest sagt unter anderem eine CNN-Journalistin unter Berufung auf Trump-Berater. Sie bezeichnete die angebliche Fehlleistung Trumps als witzig und gleichzeitig interessant. Denn Trumps Nachricht sendet auch an die Öffentlichkeit mehrere Botschaften.

"Wann kommst du ins 'Zentrum des Universums'?"

"Wo bist du?", fragt Trump in dem Post. "Wann kommst du ins 'Zentrum des Universums', nach Mar-a-Lago? Bill Gates hat um ein Treffen gebeten, heute Abend. Wir vermissen dich und X. Silvester wird toll."

Mit X scheint Musks viereinhalb Jahre alter Sohn X Æ A-Xii gemeint zu sein, den der Tech-Milliardär im Alltag schlicht X nennt – so wie er auch seinen Kurznachrichtendienst (ehemals Twitter) getauft hat. Darüber hinaus gibt Trumps Beitrag einmal mehr Einblick in das Seelenleben des künftigen Präsidenten, der sein Anwesen in Florida für das Zentrum des Universums und seine Partys dort für unwiderstehlich hält.