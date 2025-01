Kremlsprecher Dmitri Peskow: Die Führung in Moskau ist wegen Donald Trumps Plänen in Grönland besorgt. (Quelle: IMAGO/Mikhail Tereshchenko)

Bereits vor seiner Amtseinführung löst der designierte US-Präsident Donald Trump Empörung in Grönland aus. Auch der Kreml beobachtet den Rechtspopulisten genau.

Der Kreml hat die Drohungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump , Grönland anzuschließen, aufmerksam beobachtet. Dies teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit. "Wir verfolgen diese ziemlich dramatische Entwicklung der Situation sehr genau", sagte er.

Die Arktis sei für Russland ein Gebiet von nationalem Interesse, fügte Peskow hinzu. Er betonte, dass Russland in der Region präsent sei und dies auch bleiben werde. Zudem schlug er vor, die Bevölkerung Grönlands zu befragen, welchem Land sie angehören wolle.

Trump hatte am Dienstag seine Drohung erneuert, das rohstoffreiche Grönland zu annektieren und dabei ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier. Dänemark drohte er zudem mit hohen Zöllen, sollte das Land das autonome Gebiet nicht aufgeben. Am selben Tag reiste Trumps Sohn Donald Trump Jr. nach Grönland und gab an, es handele sich um eine touristische Reise.