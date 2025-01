Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Grönland, Panama und Kanada: Donald Trump will Grönland kaufen, Kanada annektieren und den Panamakanal kontrollieren – sind das nur verrückte Ideen oder wohlkalkulierte Machtspiele?

In Wahrheit ist die Idee Donald Trumps gar nicht so neu. Grönland, die weltweit größte Insel, gelegen in der Arktis, wollte er schon während seiner ersten Präsidentschaft kaufen.

Als seine Pläne damals ruchbar wurden, twitterte er im August 2019 schnell eine Fotomontage. Die zeigte seinen goldfarbenen Trump Tower in Las Vegas, der mitten aus einer Siedlung der Ureinwohner Grönlands, der Inuit, herausragte. Trump kommentierte sein Bild mit den Worten: "Ich verspreche, das Grönland nicht anzutun!"

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Schon damals reichten die weltweiten Reaktionen angesichts von Trumps Plan von Kopfschütteln bis zu wütenden Kommentaren. Die dänische Regierung, die Grönland als autonomes Territorium bis heute verwaltet, wies die Idee umgehend zurück. Die damalige dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete sie als "eine absurde Diskussion". Trump reagierte darauf wiederum mit der Absage eines geplanten Staatsbesuchs in Dänemark, was die Spannungen weiter verschärfte.

Trumps Rhetorik wird immer aggressiver

All das vorweggeschickt, könnte die Welt Donald Trumps erneute Forderungen auch getrost ignorieren. Doch kurz vor seiner zweiten Präsidentschaft verschärft der Milliardär nun seinen Ton. In einer Pressekonferenz drohte er Dänemark nicht nur mit Strafzöllen, sollte Kopenhagen keine "Lösung" finden. Der Präsident wollte auf Nachfrage nicht einmal militärische Optionen für seine Trauminsel ausschließen. Sein eigener Sohn, Donald Trump Junior, flog derweil nach Grönland, um die Forderung öffentlichkeitswirksam zu unterstreichen.

Hinzu kommt, dass Trump vor seiner zweiten Präsidentschaft neben Grönland nun auch noch weitere Gebiete auf der Welt plötzlich zur Diskussion stellt, Kanada und den Panamakanal. Seiner Vorstellung nach will er sie alle unter die Kontrolle Amerikas bringen. Kanada, so Trumps Wunsch, könnte künftig der 51. US-Bundesstaat sein. Der US-Präsident in spe behauptet: Viele Kanadier würden sich das ebenso wünschen. Außerdem will er den Panamakanal wieder unter amerikanische Kontrolle bringen. Zu hoch und undankbar seien die Gebühren, die Panama von den USA für die Durchfahrt von Schiffen verlange. Soweit die Schlagzeilen.

Man mag all das als absurd oder als pure Lust an der Provokation abtun. Aber hinter Trumps Vorschlägen stecken offenbar auch tiefere strategische Überlegungen, die geopolitische Berechnungen und psychologische Manipulationen beinhalten. Was Trump außenpolitisch vorschwebt, ist eine Art übergreifende Vision von globaler US-Dominanz. Er verbindet sie geschickt mit seiner Art der Verhandlungstaktik und einer Rhetorik von amerikanischer Gebietserweiterung, mit der er bei seiner Basis zu Hause punkten kann.

Der Grönland-Vorschlag: Geopolitik und strategische Ressourcen

Der bekannteste von Trumps territorialen Vorschlägen geht zurück auf eine Idee aus dem Jahr 2019. Grönland von Dänemark zu kaufen, erscheint aus Trumps Sicht ein geschickter Deal zu sein, weil die grönländische Führung ohnehin nach Autonomie von Dänemark strebt. Dabei scheint es für Trump unerheblich zu sein, dass die Grönländer nach echter Autonomie streben und nicht nach der nächsten Dominanz durch die USA.

Für die USA hat Grönland tatsächlich einen enormen strategischen Wert, insbesondere im Hinblick auf die Arktisregion. Mit den Auswirkungen des Klimawandels, die das Schmelzen des arktischen Eises vorantreiben, eröffnen sich nicht nur neue Schifffahrtsrouten. Auch Ressourcen wie Öl, Gas und Seltene Erden werden zunehmend zugänglich. Das US-Militär hat die Bedeutung der Region für Verteidigungs- und Machtprojektionszwecke längst erkannt. Stützpunkte wie die Thule-Luftwaffenbasis werden in Grönlands Nordwesten bereits betrieben.