Donald Trump erhöht den Druck auf die Ukraine und sorgt vor seinem Treffen mit Wladimir Putin in Saudi-Arabien für Panik in der Europäischen Union. Dabei könnte der Friedensplan des US-Präsidenten am Ende ins Leere laufen.

Es ist in Europa erneut ein Morgen mit einem Schock. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend in den USA die ukrainische Führung faktisch für die russische Invasion verantwortlich gemacht. "Ihr hättet nie damit anfangen sollen", sagte Trump. Sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor kritisiert, nicht an Gesprächen über die Ukraine beteiligt worden zu sein. Trump sagte offensichtlich an Selenskyj gerichtet: "Heute habe ich gehört: 'Oh, wir wurden nicht eingeladen.' Nun, ihr seid seit drei Jahren dort (...) Ihr hättet nie damit anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können."

Erneut ein böses Erwachen für Europa, Lob für Trump kam lediglich aus Moskau.

Der Republikaner hält an seinem Plan fest: Er möchte Kremlchef Wladimir Putin noch im Februar treffen, den Ukraine-Krieg möglichst schnell beenden. Dafür drängt Trump aktuell deshalb Kiew, Zugeständnisse zu machen. Für Sicherheitsgarantien – also für Soldaten in der Ukraine – sollen die europäischen Nato-Staaten sorgen. Während die US-Regierung die Ukraine aufrüstet und dafür im Gegenzug kritische Rohstoffe wie Seltene Erden erhalten will, hat Trump auch für die Europäer eine Rolle vorgesehen: Sie sollen für den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen.

Trumps Plan löst in der Ukraine und bei ihren europäischen Verbündeten Angst und Empörung aus. Außerdem wächst die Sorge in Europa, dass die Europäer am Katzentisch sitzen werden – während Trump und Putin über die Köpfe Kiews hinweg in Saudi-Arabien einen Frieden verhandeln. Aber ist das überhaupt realistisch? Hat die US-Initiative Aussicht auf Erfolg?

Klar ist jedenfalls: Trump hat Europa aufgerüttelt. Führende Mitglieder der Europäischen Union entwerfen nun eigene Pläne, debattieren über Sicherheitsgarantien der Ukraine. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der US-Präsident noch keinen genaueren Plan hat. Ferner ist das Momentum für einen langfristigen Frieden schlecht. Trump rennt aktuell in ein Debakel.

US-Plan löst Empörung aus

Es ist keine Überraschung, dass der US-Präsident vor allem die Interessen der Amerikaner im Blick hat. Denn der Ukraine-Krieg war für ihn schon immer ein europäisches Problem, und er wetterte gegen seinen Vorgänger Joe Biden, der in Trumps Augen zu viel Geld in der Unterstützung der Ukraine versenkte.

Das soll sich schnellstmöglich ändern, zumindest hat das der US-Präsident im Wahlkampf seinen Anhängern versprochen. Trump übt auch deswegen Druck auf die Ukraine aus. Er fordert von Kiew für die Unterstützung aus den USA 500 Milliarden US-Dollar, die die bisherigen und künftige Waffenlieferungen der Amerikaner kompensieren sollen.

Diese Forderung könnte die Ukraine in den Ruin treiben – und ist nebenbei auch völlig utopisch. Immerhin ist die ukrainische Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg in einem desolaten Zustand.

Nun lässt sich durchaus die berechtigte Frage stellen, warum Trump das westliche Bündnis und die Ukraine mit derartigen Vorschlägen schockiert, obwohl er es besser wissen müsste?