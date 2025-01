Prozess um Schweigegeld Mit diesen Strafen muss Trump heute rechnen

10.01.2025

Stormy Daniels und Donald Trump (Montage): Die beiden sollen 2006 miteinander Sex gehabt haben, doch der Ex-Präsident streitet dies bis heute ab.

Alles hat er versucht, um diesen Tag abzuwenden – vergeblich. Am Freitag erfährt Donald Trump seine Strafe im Prozess um Schweigegeld für eine Pornodarstellerin.

Die Verkündung des Strafmaßes gegen Donald Trump am Freitagnachmittag ist ein historisches Ereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird ein ehemaliger Präsident für eine Straftat verurteilt, die er während seines Aufstiegs ins höchste politische Amt begangen hat. Der Prozess wirft nicht nur ein Schlaglicht auf Trumps fragwürdige Praktiken und seinen Umgang mit Macht, sondern stellt auch die Belastbarkeit des amerikanischen Rechtssystems auf die Probe.

Auch wenn sich der designierte Präsident in einer Reihe von Verfahren vor der amerikanischen Justiz verantworten muss, ist es der einzige Prozess, in dem er trotz seiner Wiederwahl im November schuldig gesprochen wurde. Gespannt richten sich die Blicke auf das New Yorker Gericht, in dem am Freitag um 15.30 Uhr unserer Zeit das Strafmaß verkündet wird.

Worum ging es in dem Prozess genau?

In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 US-Dollar Schweigegeld, das Trump an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ – nach Überzeugung des Gerichts mit dem Ziel, sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen. Dieses Geld hatte Trumps Anwalt Michael Cohen kurz vor der US-Präsidentenwahl 2016 überwiesen und dann von der Trump Organization zurückerstattet bekommen. Trump ging damals als Sieger aus der Wahl hervor und zog ins Weiße Haus ein.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigte Cohen 2018, die Zahlungen seien unzulässige Wahlkampfspenden gewesen, weil sie dafür gedacht waren, vor der Wahl Schaden von Trump abzuwenden. Cohen bekannte sich damals schuldig und wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

Wie lernten sich Stormy Daniels und Donald Trump kennen?

Im Sommer 2006 begegneten sich die Erotikdarstellerin Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, und Donald Trump bei einem Golfturnier am Lake Tahoe. Trump, damals 60 Jahre alt, sei besonders interessiert an Daniels gewesen, berichtete sie 2011 dem Magazin "InTouch". "Ich möchte später mit dir reden", habe er in einem Golfkart zu ihr gesagt. Später sei er zu ihrem Stand der Produktionsfirma Wicked Pictures gekommen, für die Daniels arbeitete, und habe nach ihrer Nummer gefragt.

Daniels beschreibt, dass sie Trump später am Abend in seinem Hotelzimmer besucht habe. Trump habe im Pyjama auf der Couch gesessen. Statt wie erwartet auswärts essen zu gehen, hätten sie im Zimmer gegessen. Nach ihrer Schilderung hätten sie anschließend Sex gehabt. Trump habe sie danach mehrfach sehen wollen und sie gelobt: "Du bist fantastisch."

Kurz vor dem Zeitpunkt der Begegnung war Trumps Frau Melania Mutter des gemeinsamen Sohnes Barron geworden. "Mach dir keine Sorgen um sie", habe Trump geäußert, als Daniels nach seiner Frau fragte.

Daniels gab an, dass Trump auch nach diesem Treffen über Monate Kontakt zu ihr gehalten habe. Ein zweites Treffen habe es gegeben, bei dem es jedoch nicht zu weiteren sexuellen Begegnungen gekommen sei. Trump bezeichnete Daniels' Aussagen als "falsche und erpresserische Anschuldigungen". Daniels ist in den USA ein bekannter Erotikfilmstar und hat sich in der Branche auch als Regisseurin einen Namen gemacht.

