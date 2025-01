Die australische Polizei hat nach eigenen Angaben einen größeren Anschlag mit wahrscheinlich antisemitischem Hintergrund vereitelt. Vor zehn Tagen sei im Nordwesten von Sydney ein mit Sprengstoff beladener Wohnwagen entdeckt worden, in dem die Adresse einer Synagoge gefunden worden sei, sagte der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns. Wenn der Sprengstoff, der eine Reichweite von 40 Metern hatte, explodiert wäre, hätte es vermutlich zahlreiche Todesopfer gegeben, betonte er.

In den vergangenen Monaten ist es in Sydney, aber auch in anderen Metropolen wie Melbourne, vermehrt zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Neben Vandalismus gab es auch Brandanschläge. Premierminister Anthony Albanese sprach von "abscheulichen Taten", die keinen Platz in Australien hätten und sofort aufhören müssten. Seit dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem damit ausgelösten Gaza-Krieg haben antisemitische Vorfälle in Australien deutlich zugenommen.